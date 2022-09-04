Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности. Состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, работам по разблокированию экономических и транспортных инфраструктур в регионе.

Арарат Мирзоян отметил важность усилий российской стороны, направленных на длительное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта.

Была подтверждена важность реализации договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Была отмечена важность роли российского миротворческого контингента в Карабахе в деле укрепления режима прекращения огня и предотвращения провокаций в зоне конфликта.