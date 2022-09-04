Производственное объединение «Азеригаз» постоянно проводит встречи с гражданами в регионах и поддерживает решение проблем в сфере обеспечения природным газом на местах. Об этом сказал генеральный директор ПО Руслан Алиев в ходе приема, состоявшегося в Габалинском районе. На мероприятии были выслушаны проблемы и предложения граждан из районов обслуживания Закатальского регионального управления эксплуатации природного газа.

В ходе обращений были затронуты вопросы частного газоснабжения, прокладки уличных газопроводов к населенным пунктам и новым жилым массивам, трудоустройства и другие вопросы.

Руслан Алиев лично выслушал около 20 граждан, пришедших на прием, и дал соответствующие указания по решению поднятых вопросов. Часть вопросов при этом решили на месте.