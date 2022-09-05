Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 5 сентября 2022, 23:36

Российская армия пытается захватить города Авдеевку и Бахмут, чтобы выполнить новую задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным – выйти к 15 сентября к административным границам Донецкой области. Однако темпы продвижения российской армии слишком незначительны: согласно последней разведывательной информации, опубликованной Министерством обороны Великобритании, россияне продвигаются в среднем примерно на один километр в неделю.

Как известно, в середине лета российская армия вошла в административные границы Луганской области, где, понеся значительные потери в живой силе и технике, заняла город Лисичанск. Однако чуть позднее США передали Украине реактивные системы залпового огня HIMARS радиусом действия 90 километров, которые не только изменили ситуацию на поле боя, вынудив россиян резко замедлить наступление, но и создали для ВСУ условия для выхода к административным границам Донецкой области. По мнению большинства военных экспертов, захватить к 15 сентября Авдеевку и Бахмут русским не удастся, поскольку сосредоточенные российской армией батальонные тактические группировки либо продвигаются крайне медленно, либо вовсе топчутся на месте. Тем временем, украинская армия наносит локальные контрудары в направлении Херсона и Донецка. Накануне вечером в очередном обращении к народу Украины президент Владимир Зеленский подтвердил новость об освобождении двух жилых массивов в Херсонской области и одного – на Донбассе.

Источники сообщают, что ВСУ успешно продвигаются на западе Херсонщины, а также закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. Уже подтверждено, что украинские войска освободили поселок Высокополье на северо-востоке Херсонской области, который был основным российским плацдармом для наступления на Кривой Рог. Хотя ВСУ пока не могут начать широкомасштабное наступление, чтобы освободить Херсон, локальные победы украинцев показывают, что российская оборона на южном фронте начинает ослабевать. Как известно, обеспечение почти 20-тысячной группировки российской армии на правом берегу Днепра крайне затруднилось после массированных бомбардировок мостов через реку. По свидетельству украинского военного эксперта Александра Коваленко, только за последнюю неделю русские потеряли на правом берегу Днепра не менее 1200 бойцов. По его словам, если так будет продолжаться и дальше, российская группировка вскоре окончательно утратит свою боеспособность.

Еще одной хорошей новостью для украинцев является избрание премьер-министром Великобритании министра иностранных дел Лиз Трасс, известной своей жесткой позицией в отношении России и выступающей за усиление военной поддержки Украины. Великобритания намерена значительно расширить программу подготовки украинских военных, включив в неё десятки тысяч солдат. Продолжительность боевого курса будет продлена с трех до пяти недель, а большая часть обучения будет проходить на Британских островах. Основной курс, который предлагает Министерство обороны Великобритании, базируется на подготовке пехоты и включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.

Дополнительные две недели позволят украинским военнослужащим получить более продвинутую подготовку по методам ведения окопной войны и боевым действиям в условиях городских застроек, а также в операциях на транспортных средствах и обучении на поле боя в имитируемых боевых условиях. Около 4700 украинских военнослужащих уже прошли с начала июня обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. Британские специалисты намерены продолжать курсы обучения до тех пор, пока Украина будет нуждаться в качественном пополнении для борьбы с Россией. Обучение проводят подразделения 11-й бригады помощи силам безопасности Британской армии, а также полк Королевских ВВС вместе с международными инструкторами из восьми других стран, в числе которых Новая Зеландия, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Комментируя эти новости, британский министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что они демонстрируют «общую решимость поддерживать вооруженные силы Украины». «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этим отважным парням защитить свои дома от незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько будет нужно», отметил, в частности, Бен Уоллес.