Скандал в США: Магнус Карлсен снялся с турнира перед партией с Шахрияром Мамедъяровым
Сегодня на супертурнире Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе должна была быть сыграна партия 4-го тура между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и Шахрияром Мамедъяровым.
Однако поединок не состоялся. Перед этим туром норвежец объявил, что снимается с соревнования. Причину он не назвал, но выложил в твиттере видео с цитатой известного футбольного тренера Жозе Моуринью: «Я не могу рассказать. Если расскажу – у меня будут большие неприятности».
Чемпион мира впервые в карьере снялся с турнира. И хотя Карлсен не называет истинной причины демарша, специалисты уверены, что все дело в его поражении в предыдущем туре белыми фигурами от 19-летнего американца Ханс Моке Ниманна. Норвежец дал понять, что его соперник победил его, прибегнув к нечестным приемам.
Шахрияр Мамедъяров без борьбы получил очко за партию с Карлсеном. В трех предыдущих турах наш шахматист сыграл вничью с американцем Уэсли Со, проиграл все тому же Ниману и заключил мир с французом Максимом Вашье-Лягравом. На текущий момент с 2 очками Шахрияр занимает 4-е место. Но партии 4-го тура еще продолжаются.
Sinquefield Cup – пятый и заключительный этап Grand Chess Tour. В Сент-Луисе собрались 10 гроссмейстеров. Соревнование будет состоять из 9 туров и завершится 11 сентября.