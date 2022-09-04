Скандал в США: Магнус Карлсен снялся с турнира перед партией с Шахрияром Мамедъяровым

Сегодня на супертурнире Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе должна была быть сыграна партия 4-го тура между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и Шахрияром Мамедъяровым.

Однако поединок не состоялся. Перед этим туром норвежец объявил, что снимается с соревнования. Причину он не назвал, но выложил в твиттере видео с цитатой известного футбольного тренера Жозе Моуринью: «Я не могу рассказать. Если расскажу – у меня будут большие неприятности».

Чемпион мира впервые в карьере снялся с турнира. И хотя Карлсен не называет истинной причины демарша, специалисты уверены, что все дело в его поражении в предыдущем туре белыми фигурами от 19-летнего американца Ханс Моке Ниманна. Норвежец дал понять, что его соперник победил его, прибегнув к нечестным приемам.