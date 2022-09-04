Зеленский о новом премьер-министре Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы государства.
«Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. Я верю, что мы вместе сделаем еще больше для защиты народов Украины и Великобритании», - подчеркнул украинский лидер.
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