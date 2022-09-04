Украинская армия освободила 4 населенных пункта

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины. B Высокополье украинские защитники взяли в плен чуть больше десятка пленных из «ДНР». При этом, по словам Арестовича, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

Он уточнил, что ВСУ освободили еще три населенных пункта, однако об этом сначала должен будет объявить Генштаб.

Вместе с тем Арестович считает, что говорить о движении к Херсону еще рано, однако группировка РФ на правом берегу Днепра в оперативном окружении. Вместе с тем паромные переправы противника работают «под огневым контролем Украины».