Кадыров передумал уходить

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске.

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие – моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», - написал лидер Чечни в Telegram.

Кадыров также заявил, что он сейчас даже не станет брать положенный ежегодный отпуск.