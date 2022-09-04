Азербайджан председательствует на заседании с участием WADA, МОК и УЕФА

Под председательством Азербайджана состоялось очередное заседание Специального комитета Совета Европы по гендерному равенству (GECA) с целью определения стандартов гендерного равенства в сфере антидопинга.

На встрече председательствовала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), руководитель GECA Шафаг Гусейнли. В заседании приняли участие представители Норвегии, Дании, Финляндии, Польши, Словении и Румынии, а также представители Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета, УЕФА, Спортивной организации ЕС (EU Athletes), секретариата Европейского совета и эксперты по гендерному равенству.

На встрече обсуждались деятельность GECA на сегодняшний день, проделанная работа и шаги, которые необходимо предпринять на предстоящий период. Члены комитета выступили с подробным отчетом о реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере антидопинга», который был инициирован Шафаг Гусейнли. Первый этап реализации проекта состоит из детального анализа уровня учета гендерного принципа в документах, регулирующих регламент и деятельность Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства (WADA), в том числе в кодексе Всемирного антидопингового агентства, и в международных стандартах. Перечень этих документов уже готов, и по ним ведется работа.

Шафаг Гусейнли провела в этой связи конкретное разделение работы и дала соответствующие поручения по завершению первой фазы проекта до конца года. Гусейнли заявила, что с начала следующего года будет запущен второй этап реализации проекта – исследования по определению уровня гендерного равенства в национальных антидопинговых учреждениях, и в связи с этим должна быть проведена соответствующая подготовка.

Говоря о деятельности комитета, Шафаг Гусейнли отметила, что главными приоритетами являются расширение участия женщин в органах управления и принятия решений антидопинговых организаций, отражение гендерного вопроса в международном и местном законодательстве, регулирующем антидопинговую сферу, и учет чувствительных вопросов в процессе допинг-контроля, которые вытекают из гендерных особенностей.

Представитель Международного олимпийского комитета заявил, что вопрос гендерного равенства очень важен, также поддерживает деятельность GECA и Международный олимпийский комитет будет делиться своим опытом в этом направлении.

Во время заседания представители других организаций и стран также высказали свои предложения по реализации первой фазы проекта.

Шафаг Гусейнли сообщила, что следующее заседание комитета состоится в ноябре текущего года. На этой встрече будет подготовлен отчет о первом этапе реализации проекта для представления в Комитет министров Совета Европы.

Отметим, что специальный комитет Совета Европы по гендерному равенству – GECA - учрежден для поддержки и реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере антидопинга». Решение о создании специального комитета Совета Европы по гендерному равенству было принято на 55-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) в ноябре прошлого года.

Этот проект вызвал большой интерес на международном уровне и получил поддержку Комитета министров Совета Европы. Проект также занесен в устав CAHAMA на 2022–2025-е годы. Отчеты и рекомендации по результатам деятельности комитета и реализации проектов будут подготовлены и представлены Комитету министров Совета Европы.