В Баку открылась оборонная выставка ADEX-2022

В Бакинском ЭКСПО-центре проходят четвертая Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2022 и 13-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022. В них принимают участие свыше 200 компаний из 32 стран, сообщают азербайджанские СМИ.

Оборонная промышленность Азербайджана на выставке представляет множество новшеств местного производства, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы и множество других устройств и оборудования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022.