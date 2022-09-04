Контрнаступление армии Украины: что говорят американские эксперты

Украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности России на захваченном российской армией юге Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 сентября.

Отмечается, что украинские войска наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам противника, стремясь подорвать его тыловые возможности на южном направлении.

Комментируя заявления так называемого "замглавы администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова о паузе в проведении псевдореферендума в Херсонской области по "соображениям безопасности", но при этом "все идет по плану" и дата "референдума" еще не назначена, в ISW отметили, что "оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов".