Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше будет укреплять свои вооруженные силы и обороноспособность

«Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности и укреплению материально-технической базы своих вооруженных сил». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам четвертой азербайджанской международной оборонной выставки.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не только развивает сотрудничество с ведущими государствами мира в военно-технической сфере, но и расширяет свои возможности в сфере национальной оборонной промышленности.

«В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями более 50 стран в области авиации, навигации, приборостроения и других областей. Объем выпускаемой продукции на предприятиях оборонной промышленности нашей страны растет из года в год», - говорится в обращении президента Азербайджана.

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан и в будущем будет укреплять свои вооруженные силы и обороноспособность, уделяя особое внимание производству современного оружия, военной техники и боеприпасов.