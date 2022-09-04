Пожары на северо-западе Азербайджана полностью потушены

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заявило, что лесные пожары в северо-западном регионе страны полностью потушены.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, по предварительным подсчетам, в результате пожара сгорела лесная территория на площади около 35 гектаров в направлении села Юхары Тала Загатальского района, на площади 30 гектаров в направлении села Тиканлы Габалинского района, на площади 12 гектаров в направлении села Баш Дашагыл Огузского района и на площади 210 гектаров в направлении сел Мухас и Джалут Огузского района.

Также отмечается, что в мероприятиях по борьбе с пожарами приняли участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местные жители, а также три вертолета.