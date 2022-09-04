«Азеригаз» предупреждает...

В связи с проведением неотложных ремонтно-восстановительных работ, с целью замены подвергшегося коррозии магистрального газопровода высокого давления Азадкенд - Имишли, принадлежащего управлению «Газэкспорт», с 7 сентября в некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, в период проведения ремонтных работ с 08:30 7 сентября будет приостановлено газоснабжение в Имишлинском районе (полностью), в 11 поселках Билясуварского района, в которых компактно проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, в селе Мазрали Саатлинского района.