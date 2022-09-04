NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
NEQSOL Holding получил пять наград Brandon Hall Group Excellence Awards, присуждаемых компаниям со всего мира за способность их программ приносить измеримую пользу их сотрудникам и организациям.
Цифровая платформа обучения и взаимодействия NEQSOL Academy, а также программы развития лидерства холдинга были отмечены четырьмя золотыми и одной серебряной наградами в следующих категориях:
- Лучший запуск корпоративного университета обучения
- Лучшее использование мобильного обучения
- Лучшая стратегия для корпоративного университета обучения
- Лучший прогресс в области развития лидерства
- Лучший прогресс в области коучинга и менторства
Brandon Hall Group реализует самую крупную и длительную программу награждения в области управления человеческим капиталом (HCM). Награды Brandon Hall Group HCM Excellence Awards присуждаются за выдающуюся работу в области обучения и развития, управления талантами, развития лидерства, привлечения талантов, управления персоналом, эффективности продаж, многообразия, равенство и инклюзивности, а также будущего работы. В этом году наряду с NEQSOL Holding список победителей включает Google, World Bank, PWC, Rolls Royce, KPMG и других.
Три награды Brandon Hall Group были присуждены NEQSOL Academy, упрощающей доступ сотрудников к лучшим образовательным ресурсам на нескольких языках и дающей возможность взаимодействовать, учиться друг у друга и поддерживать связь через социальную платформу. NEQSOL Academy сотрудничает с целым рядом бизнес-школ, агентств и академий мирового класса, таких как Harvard Business School, Skillsoft, Crossknowledge, ADA University и LinkedIn Learning.
Программы развития лидерства NEQSOL Holding получили признание за их способность предоставить сотрудникам уникальную возможность повысить существующий лидерский потенциал и развить необходимые навыки для продвижения в группе. Из сотен номинантов NEQSOL Holding был отмечен как золотой стандарт для развития лидеров завтрашнего дня.
«Твердо веря, что наше будущее в значительной степени зависит от человеческого капитала, мы постоянно работаем над укреплением и дальнейшим развитием эффективного управления человеческим капиталом с помощью новых идей, методов и технологий. Инновации NEQSOL Holding в области управления персоналом второй год подряд отмечаются Brandon Hall Group, и это подтверждает то, что мы движемся в правильном направлении», - отметил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding.
«Эти награды отражают реальные достижения в нашем подходе к предоставлению сотрудникам передовых возможностей обучения, а также развитию их лидерского потенциала. Мы рады, что наши инновационные проекты, направленные на то, чтобы вовлечь и усилить нашу команду, были отмечены такой престижной наградой», — отметил Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу NEQSOL Holding.
«Победители Excellence Award отличаются растущим пониманием того, что все функции HCM интегрированы и должны работать вместе для продвижения бизнеса. Приятно видеть, как все больше организаций сотрудничают в рамках различных функций и становятся все более совершенными и успешными в деле обеспечения измеримой выгоды посредством новаторских методов HCM», — отметила Рэйчел Кук, Главный Операционный Директор Brandon Hall Group и руководитель программы HCM Excellence Awards.
Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в восьми странах.
Будучи независимой исследовательской и аналитической компанией, Brandon Hall Group более 29 лет осуществляет исследования и консультации мирового уровня, поддержав более 10.000 клиентов по всему миру.