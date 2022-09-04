«В рамках четвертой азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX» Азербайджан подпишет соглашения с Турцией и Израилем о приобретении нового оружия». Об этом заявил журналистам министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.

Он отметил, что Азербайджан продолжает сотрудничество как с турецкими, так и с израильскими компаниями в этом вопросе.

«Вместе с Турцией мы работаем над таким оружием, которое рассчитано на 10-15 лет вперед. То есть мы смотрим в будущее. Это поручение главы государства», - сказал М.Гулиев.