Россия построит вблизи Москвы и Ростова танковые заводы

Под Москвой и Ростовом построят два бронетанковых завода по ремонту военной техники, они будут принадлежать Министерству обороны России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», - сказано в тексте документа.

Главной целью этих предприятий станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники, а также ее вооружения. Пока неизвестно, в какие сроки предприятия будут построены. Но точно известно, что один завод появится в подмосковном Раменском, второй - в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.