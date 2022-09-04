Российские военные ударили по нефтебазе в Кривом Роге видео
Российские войска утром 6 сентября ударили по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", - сообщил он.
Телеграм-каналы публикуют видео последствий обстрела Кривого Рога. Над горизонтом поднимается столб черного дыма, наблюдается сильное горение.