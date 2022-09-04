Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал тур по Балканам. По приглашению своих коллег 6-7-8 сентября он посетит с официальным визитом Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию, заявила пресс-служба турецкого лидера.

В ходе переговоров с каждой из стран будут рассмотрены двусторонние отношения во всех аспектах. Президент Турции и балканские лидеры обсудят работы по развитию существующего сотрудничества в различных областях, особенно совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Они обменяются мнениями о событиях на Балканах и международных вопросах.