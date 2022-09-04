Россия ударила по Украине с Каспия

Воздушные силы Украины сбили российский вертолет Ка-52 и пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из Каспийского моря, говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВС Украины.

Согласно сообщению, 6 сентября около восьми утра на юге и востоке Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил страны уничтожили пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря.

Кроме того, во вторник подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".