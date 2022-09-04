Эрдоган о провокациях Греции

В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе. Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о действиях Греции в Эгейском и Средиземном морях.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал тур по Балканам. Он посетит с официальным визитом Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию.

По словам турецкого лидера, Турция подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО. «Думаю, в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар», передает Anadolu.

Напомним, ранее президент Турции, выступая на фестивале авиации и технологий Teknofest Karadeniz в Самсуне, призвал Грецию отказаться от военных провокаций против турецкой армии. Он также призвал власти Греции вынести уроки из истории: «Если продолжите нынешний курс (провокаций), то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!». Таким образом турецкий лидер напомнил о победе 100-летней давности, когда греческие войска были выбиты с захваченных земель Анатолии, в том числе из Измира, армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.