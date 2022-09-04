Новые бизнес-кредиты от Muğanbank

ОАО Muğanbank предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Muğanbank предлагает виды бизнес-кредитов «Финансирование инвойсов» и «Финансирование заказов».

Физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере малого и среднего бизнеса, реализующие товары и услуги по официальным контрактам, используя вид кредита «Финансирование инвойсов», могут погасить свою дебиторскую задолженность на основании заявленного инвойса и счета-фактуры.

Основными преимуществами кредита являются более выгодная процентная ставка, минимальное требование к документам, а также отсутствие залогового требования. Предприниматели могут получить от Muğanbank до 90 процентов суммы, указанной в счете, предоставив соответствующие документы.

Другие особенности кредита «Финансирование инвойсов»:

- Лимит финансирования: 30 000 манатов - 1 000 000 манатов

- Продолжительность: до 3 месяцев

- Льготный срок: 2 месяца

- Годовая процентная ставка: от 11 процентов.

Кроме того, бизнес-клиенты Muğanbank дают предпринимателям возможность ускорить развитие своего бизнеса и расширить доступ к финансовым ресурсам, воспользовавшись кредитом типа «Финансирование заказов».

Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в Азербайджане, реализующие товары и услуги на основании официального договора со своими покупателями и осуществляющие платежи через банковский счет, могут обращаться с целью исполнения заказов, полученных по договору, ордеру на оказание услуг или заказу.

Особенности кредита «Финансирование заказов»:

- Лимит финансирования: 50 000 манатов - 1 000 000 манатов

- Продолжительность: до 6 месяцев

- Льготный срок: 5 месяцев

- Годовая процентная ставка: от 12%.