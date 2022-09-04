Новые бизнес-кредиты от Muğanbank

ОАО Muğanbank предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Muğanbank предлагает виды бизнес-кредитов «Финансирование инвойсов» и «Финансирование заказов».

Физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере малого и среднего бизнеса, реализующие товары и услуги по официальным контрактам, используя вид кредита «Финансирование инвойсов», могут погасить свою дебиторскую задолженность на основании заявленного инвойса и счета-фактуры.