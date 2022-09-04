Новые бизнес-кредиты от Muğanbank
ОАО Muğanbank предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Muğanbank предлагает виды бизнес-кредитов «Финансирование инвойсов» и «Финансирование заказов».
Физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере малого и среднего бизнеса, реализующие товары и услуги по официальным контрактам, используя вид кредита «Финансирование инвойсов», могут погасить свою дебиторскую задолженность на основании заявленного инвойса и счета-фактуры.
Основными преимуществами кредита являются более выгодная процентная ставка, минимальное требование к документам, а также отсутствие залогового требования. Предприниматели могут получить от Muğanbank до 90 процентов суммы, указанной в счете, предоставив соответствующие документы.
Другие особенности кредита «Финансирование инвойсов»:
- Лимит финансирования: 30 000 манатов - 1 000 000 манатов
- Продолжительность: до 3 месяцев
- Льготный срок: 2 месяца
- Годовая процентная ставка: от 11 процентов.
Кроме того, бизнес-клиенты Muğanbank дают предпринимателям возможность ускорить развитие своего бизнеса и расширить доступ к финансовым ресурсам, воспользовавшись кредитом типа «Финансирование заказов».
Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в Азербайджане, реализующие товары и услуги на основании официального договора со своими покупателями и осуществляющие платежи через банковский счет, могут обращаться с целью исполнения заказов, полученных по договору, ордеру на оказание услуг или заказу.
Особенности кредита «Финансирование заказов»:
- Лимит финансирования: 50 000 манатов - 1 000 000 манатов
- Продолжительность: до 6 месяцев
- Льготный срок: 5 месяцев
- Годовая процентная ставка: от 12%.