Трагическая гибель азербайджанца Алмазова на легендарном озере в Италии

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел 28 августа. Саркар вместе со своей супругой Хелен решил отправиться в плавание по озеру на моторной лодке.

Во время водной прогулки их собака уронила игрушку в воду. Саркар пытался вытащить из воды игрушку, не удержал равновесие и упал в воду. Молодой человек стал тонуть. Хелен бросилась в воду спасать своего мужа, она пыталась его успокоить, но Саркар начал паниковать в воде.

Через несколько минут Саркар ушел под воду и начал удерживать супругу за ногу, но, увидев, что и она стала тонуть, отпустил ее. Хелен смогли спасти другие туристы, приплывшие на лодке. Тело Саркара Алмазова нашли спустя пять дней.

Отметим, что Саркар Алмазов проживал в Чехии и занимался арендой недвижимости. Они поженились с Хелен несколько месяцев назад.

В настоящее время вдова Саркара собирает средства, чтобы обеспечить доставку тела супруга в Азербайджан.