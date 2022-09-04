На процессе было объявлено, что в ходе следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гособвинитель заявил, что оснований для изменения избранной меры пресечения нет, и попросил назначить дело на рассмотрение. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Сообщается, что на подготовительном заседании в Ленкоранском районном суде состоялись предварительные слушания по делу.

Начался судебный процесс по уголовному делу экс-заместительницы главы Исполнительной власти Ленкорани Расилы Арифгызы, обвиняемой в совершении насильственных действий по отношению к школьнице.

14 июля 2022 года под предлогом выдачи аттестата водитель Расили Арифгызы доставил ученицу Гюнель Алиеву в дом чиновницы. Нарушив свои служебные полномочия, Р.Арифгызы насильно отобрала у несовершеннолетней девочки мобильный телефон, получила доступ к ее личным данным и таким образом нанесла ущерб ее правам и законным интересам.

На основании собранных доказательств Расиле Арифгызы предъявлено обвинение по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, а дело направлено в Ленкоранский районный суд для рассмотрения.

Напомним, что на факт нарушения прав подростка обратил внимание haqqin.az в своей публикации на основании жалобы матери Гюнель Алиевой. В публикации «Скандал в Ленкорани: замглавы Исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала ее родителей» была подробно описана история с избиением школьницы. Генпрокуратура и власти страны отреагировали на нарушение закона, после чего были приняты меры в соответствии с законодательством страны.