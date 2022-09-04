В России рассказали о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Около четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона: Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Об этом российским СМИ сказали в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022, которая проходит в Баку.

"На страны Каспийского региона - Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан - приходится порядка четверти портфеля заказов", - сказали в организации.

В пресс-службе отметили, что "несмотря на текущую международную военно-политическую обстановку и экономическую ситуацию, сотрудничество между Россией и странами Каспийского региона, в частности, с Азербайджаном и Казахстаном, не прекращается. Переговоры с партнерами проводятся на регулярной основе".

В ФСВТС отметили, что Россия готова к активизации отношений со всеми странами региона по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.