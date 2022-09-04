Германия вложится в Транскаспийский коридор

6 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию из Германии. Бизнесмены заинтересовались Транскаспийским транспортным коридором и готовы проинвестировать проект, сообщается на сайте казахстанского лидера.

«Представителями делегации «была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе», - говорится в заявлении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Он является альтернативой российской Транссибирской магистрали для доставки грузов из Китая в Европу. По ней могут перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.

В апреле 2022 года Азербайджан, Казахстан, Турция и Грузия подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад». Утверждалось, что страны совместно увеличат транзитный потенциал маршрута, а сам коридор будет интегрирован в международную транспортную систему.