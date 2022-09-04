Минобороны Азербайджана опровергает убийство армянского сержанта

«Информация, распространяемая Министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь на государственной границе, в результате чего погиб армянский военнослужащий, является ложной». Об этом haqqin.az заявили в Минобороны Азербайджана.

Отметим, что сегодня армянская сторона заявила о гибели младшего сержанта ВС Армении Армана Саркисяна в результате якобы выстрела со стороны Азербайджана.