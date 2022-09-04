Эрдоган: «Европа пожинает то, что посеяла»

Предстоящей зимой Европа столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя энергетический кризис в Европе, добавив, что «Европа пожинает то, что посеяла».

«Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: «Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично». Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы подобного развития, но имеем в Европе то, что имеем», - приводит Anadolu слова Эрдогана.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Турции нет проблем с поставками газа.