Закир Гасанов обсуждает с главой Генштаба Турции применение новых технологий в бою
Во вторник, 6 сентября, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Турции Яшаром Гюлером.
Как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, встреча состоялась в рамках четвертой азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022».
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах. Стороны также подчеркнули важность использования технологических инноваций в совместных военных учениях.