И министр обороны Руанды прибыл в Баку
Во вторник, 6 сентября, в рамках четвертой азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2022» министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся в Баку с официальным визитом министром обороны Руанды генерал-майором Мурасырой Альбертом, передает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Вот и он - Мурасыра Альберт
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