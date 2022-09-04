«Меня обвиняют в предательстве, но я никогда не предавал президента. Но когда я заговорю, все узнают, кто предатель».

Об этом в ходе вчерашнего подготовительного заседания суда заявил бывший руководитель компании Baku Steel Company Расим Мамедов.

В ходе суда бизнесмен отверг обвинения в присвоении средств и заявил, что он принес государству больше пользы, нежели большинство чиновников.