Расим Мамедов: «Я раскрою все переводы денег за 11 лет» громкое заявление бизнесмена
«Меня обвиняют в предательстве, но я никогда не предавал президента. Но когда я заговорю, все узнают, кто предатель».
Об этом в ходе вчерашнего подготовительного заседания суда заявил бывший руководитель компании Baku Steel Company Расим Мамедов.
В ходе суда бизнесмен отверг обвинения в присвоении средств и заявил, что он принес государству больше пользы, нежели большинство чиновников.
«Я предприниматель и заработал деньги сам. Другие же пришли и вошли со мной в долю. Я принес государству больше пользы, чем большинство чиновников. Когда я начинал это дело в 2011 году, то мы обсуждали этот проект втроем. Все шло хорошо, и все на этом зарабатывали. Кому понадобилось рушить все и устраивать этот фарс?», - задался вопросом Расим Мамедов.
Бизнесмен также заявил, что не хотел бы раскрывать детали разговоров, которые «прошли среди трех людей», но сложившиеся обстоятельства не оставляют ему иного выбора.
«Я спокойно проживаю в одиночной камере в СГБ площадью 15 кв.м. Но пусть об этом переживают те, кто остался на свободе. Я пишу книгу, в которой обнародую все детали переговоров и переводов денег за последние 11 лет», - отметил он.