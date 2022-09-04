Китайские энергетические компании начали перепродавать купленные поставки сжиженного природного газа (СПГ) другим потребителям в Азию и даже в Европу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с ходом переговоров и конкретными сделками.

Государственные компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec и PetroChina продают свои газовые излишки, которые сформировались в результате замедления китайской экономики на фоне локдаунов и опасений глобальной рецессии.

Агентство утверждает, что компании перепродают газ австралийских и американских СПГ-проектов. Несколько партий были проданы в Европу, которая в настоящий момент страдает от энергетического кризиса на фоне сокращения поставок газа из России.

Излишки на китайском внутреннем рынке скопились в результате суровых локдаунов, которые приводили к остановке целых городов и предприятий. По оценкам агентства, внутреннее потребление газа в 2022 году упало на 20%, что позволило высвободить эти мощности для перепродажи в третьи страны. Снижение внутреннего потребления со стороны Китая должно немного «расслабить» мировые рынки и помочь потребителям удовлетворить спрос по приемлемым ценам, отмечает агентство.