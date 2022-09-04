Глава Минобороны Боснии и Герцеговины на приеме у Закира Гасанова

Во вторник, 6 сентября, в рамках четвертой азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2022» министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял главу Минобороны Боснии и Герцеговины Сифета Подчича.

На встрече были обсуждены организация взаимных визитов с целью развития военного сотрудничества между странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.