Королева Великобритании приняла отставку Бориса Джонсона видео
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сообщает Букингемский дворец.
Теперь уже бывший премьер-министр посетил Елизавету II в ее замке Балморал в Шотландии. "Сегодня утром достопочтенный член парламента Борис Джонсон имел аудиенцию у королевы и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которая была любезно принята Ее Величеством", - сказано в заявлении дворца.