Батя проведет следующие девять лет за решеткой

23 октября прошлого года был задержан Фуад Гулиев - один из клиентов Бати. При нем был обнаружен героин, приобретенный для личного употребления. Следователям Гулиев (признан виновным по статье 234.1 Уголовного кодекса и приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы – прим. ред.) рассказал, что купил героин у поставщика, которого знал под именем Батя.

25 октября Батя был задержан и передан следствию. При нем были обнаружены 0,312 грамма героина, а в его квартире - около килограмма героина и электронные весы.

Подсудимый Бахтияр Оруджев не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Он сказал, что виновен только в употреблении наркотиков и никому их не продавал. Поскольку между показаниями, данными «Батей» следствию и в суде, выявились противоречия, в суде огласили его показания, данные следствию. В ходе следствия «Батя» заявил, что употребляет наркотики с 26 лет, покупал их у разных людей и даже был за это судим. В продолжении своего заявления «Батя» показал, что героин в большом количестве, найденный в его доме, ему не принадлежал.

Решением суда Бахтияр Оруджев приговорен к 9 годам лишения свободы.