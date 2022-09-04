Турецкая компания построит военный корабль для Азербайджана

Турецкая компания «STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.» планирует производство военного корабля для Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщает АПА,  компания разработала проект многофункционального военного корабля STM-MPAC.

Проект уже предложен ВМС Азербайджана. Если он будет принят, то в течение 3 лет корабль может быть построен и передан Азербайджану.

Стоимость STM-MPAC судна в среднем 100 млн долларов.