Турецкая компания построит военный корабль для Азербайджана
Турецкая компания «STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.» планирует производство военного корабля для Военно-морских сил Азербайджана.
Как сообщает АПА, компания разработала проект многофункционального военного корабля STM-MPAC.
Проект уже предложен ВМС Азербайджана. Если он будет принят, то в течение 3 лет корабль может быть построен и передан Азербайджану.
Стоимость STM-MPAC судна в среднем 100 млн долларов.
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