Украина усиливает оборону границ с Беларусью и Россией

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ с Беларусью, а также с РФ (в Сумской и Черниговской областях) для недопущения повторного наступления врага, сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он, отметив, что создание мощной группировки, которая бы могла зайти на территорию Украины, на данный момент не фиксируется.

Также по словам Демченко, усиливается граница с Республикой Беларусь, поскольку "эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины". Он также добавил, что направление с Беларусью достаточно важное.