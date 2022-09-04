Китай будет платить за российский газ в рублях и юанях

Российская компания "Газпром" перейдёт на расчёты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Об этом заявил глава корпорации Алексей Миллер, сообщила пресс-служба "Газпрома"

"Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение", — заявил Миллер.

Теперь "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC будут переводить оплату за поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" в юанях и рублях. Стороны договорились и подписали соглашение об этом на онлайн-встрече главы российской компании Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна в рамках Восточного экономического форума.