В захваченном Россией Бердянске взорвали автомобиль «коменданта»-коллаборанта видео; обновлено
Взорванный в Бердянске автомобиль принадлежал «коменданту» города. За взрывом последовала перестрелка, в результате как минимум один человек был госпитализирован.
Сообщается, что назначенный российскими властями «комендант» Бердянска Артем Бардин после взрыва находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
* * * 16:23
В Бердянске (город на юге Запорожской области Украины, с февраля 2022 года захвачен российской армией) произошел взрыв. По данным полиции, он прогремел рядом со зданием администрации.
По данным телеграм-канала Mash, взорвался легковой автомобиль. Информации о возможных жертвах пока нет. Украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев пишет, что в городе слышали не только взрыв, но и стрельбу.