Взорванный в Бердянске автомобиль принадлежал «коменданту» города. За взрывом последовала перестрелка, в результате как минимум один человек был госпитализирован.

Сообщается, что назначенный российскими властями «комендант» Бердянска Артем Бардин после взрыва находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.