Рубен Варданян покинул Карабах

«Считаю важным разъяснить влиятельным лицам разных стран наши действия по обеспечению безопасности и развития Арцаха ( Карабах а – ред.). Сегодня очень важно, чтобы наши друзья как из диаспоры, так и из Армении использовали этот внешний ресурс в интересах армянского народа.

Армянский миллиардер Рубен Варданян, объявивший об отказе от российского гражданства и переезде в Азербайджан, в контролируемый российскими миротворцами Карабах , отправился с визитом во Францию «для проведения ряда международных встреч по карабах скому вопросу». Об этом Варданян сообщил в своем аккаунте в Facebook 4 сентября.

Сегодня и завтра во Франции я приму участие в частном мероприятии, а также планирую встретиться с людьми, которые могут внести важный вклад в наше общее дело», - написал он.

Несколько лет назад международные журналисты-расследователи выявили, что Рубен Варданян, числящийся в списке «Форбс» и обладающий капиталом более 1 миллиарда долларов, переводил миллиарды долларов из России на офшорные счета.

Также известно, что он имеет тесные связи с криминалитетом. В российских источниках есть информация о его связях с криминальным авторитетом Асланом Усояном по кличке «Дед Хасан». Существуют различные версии о причинах, по которым Варданян отказался от российского гражданства и поселился в Карабахе. По одной из этих версий, его цель - избежать санкций.