Гурбан Гурбанов перед вылетом в Германию: «Без борьбы не сдадимся»

Сегодня в 17:00 футбольный клуб « Карабах » вылетит на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против лидера немецкой Бундеслиги «Фрайбурга».

Гурбан Гурбанов и его команда отправятся чартерным рейсом в швейцарский город Базель, а оттуда на автобусе преодолеют около 60 км до Фрайбурга. С командой в Германию едут и представители СМИ, среди которых и корреспондент haqqin.az.

Перед вылетом главный тренер «Карабаха» коротко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча:

«Едем на первую игру. Ожидания и пожелания большие. Много сил потратили, чтобы попасть в группу. Конечно, хотели играть в Лиге чемпионов. Увы, не получилось. В любом случае играть на групповой стадии – это опыт. Радуюсь, потому что футболисты будут прогрессировать. Будем играть против лидера Бундеслиги, и это станет большим опытом для игроков. Будем стараться по максимуму в каждой игре. Без борьбы не сдадимся.

Состояние Максима Медведева? Он уже начал тренировки с командой. Правда, возможно, в стартовом составе его не будет».

Матч «Фрайбург» - «Карабах» состоится 8 сентября. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени. В другом матче группы «G» встретятся французский «Нант» и греческий «Олимпиакос».