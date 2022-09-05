Закир Гасанов встретился с главой израильской «Rafael»

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководителем израильской компании «Rafael» Йоавом Хар-Эвеном, прибывшим в нашу страну для участия в IV Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX-2022», проходящей в «Баку Экспо-центре». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сообщению, на встрече состоялся подробный обмен мнениями о важности усиления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и вкладе наших государств в региональную безопасность, а также была особо подчеркнута необходимость таких встреч и взаимных визитов для укрепления азербайджано-израильских военных связей.