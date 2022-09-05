Сахиба Гафарова летит в Узбекистан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7-го сентября поедет в Ташкент для участия в 14-м Саммите женщин-председателей парламентов.

На первой сессии саммита ожидается выступление руководителя Милли Меджлиса на тему «Устранение рисков для глобального восстановления после пандемии», а после саммита с участием парламентских спикеров состоится круглый стол, который должен увенчаться принятием Ташкентской декларации.

В ходе визита также предусмотрен ряд встреч Сахибы Гафаровой с лидерами других парламентов, участвующих в саммите.

Рабочая поездка в Узбекистан завершится 10-го сентября.