Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:45

Как уже сообщалось, миллиардер Рубен Варданян, гражданин России армянского происхождения, отказался от гражданства РФ и переехал на территорию Карабаха, находящуюся под временным контролем российских миротворцев. В последние дни Варданян не скупился на откровения в соцсетях и общение с прессой, в которых, в частности, заявлял, что его решение переехать в Карабах было абсолютно самостоятельным и продиктовано стремлением “находиться рядом со своим народом, который задыхается от нищеты”. Варданян также несколько раз повторил, что все свои средства намерен потратить на улучшение социально-экономического положения карабахских соотечественников, для чего, собственно, он создал “Фонд развития и безопасности Арцаха”. Тем не менее каждое из заявлений Рубена Варданяна от первого до последнего слова является ложью!

Чистые деньги грязными руками Начнем с того, что переезд Рубена Варданяна в Карабах вообще не связан с причинами, которые публично озвучивает российский миллиардер. Вся его тридцатилетняя деятельность в качестве банкира и эксперта по финансам (Варданян окончил экономический факультет МГУ) доказывает, что его более чем миллиардный капитал был сколочен за счет криминальных оборотов средств, участия в отмывании грязных денег, а также незаконной торговли наркотиками и оружием. Построив первый в России инвестиционный банк "Тройка Диалог" и получив немало российских наград и премий "за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам", Варданян параллельно создал разветвленную систему офшорных компаний, через которые тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. Эксперты ОССRP (международный журналистский проект против коррупции и организованной преступности) в своем отчете, обнародованном в марте 2019 года, также коснулись деятельности армянского олигарха, проживающего в России, рассказав о совместной сети Варданяна с олигархами в Армении, которая участвовала в отмывании грязных денег в России. Наркотики, оружие, Афоян Через принадлежащий им инвестиционный банк был организован вывоз из России девяти миллиардов долларов. Схема, обозначенная в отчете ОССRP как “Химчистка “Тройка”, в которой Варданян представлен ключевой фигурой, подозревается в отмывании грязных денег, уклонении от налогов, а также сокрытии за рубежом имущества российских олигархов и политиков. Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные варданяновской "Тройке" офшорные счета перечислили компании, фигурировавшие в "деле Магнитского" о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Heritage Capital (юрист Сергей Магнитский, который помог раскрыть это мошенничество, был впоследствии арестован и погиб в тюрьме - ред.).

Более 27 миллионов долларов пришли на счета "офшорной экосистемы" Варданяна от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта Шереметьево. Австрийский юрист Эрих Ребассо, владелец одной из зарубежных компаний, через которые “Химчистка “Тройка” выводила российские деньги за рубеж, в 2008 году явился с повинной в отделение полиции в Вене, признавшись, что предоставлял услуги членам преступных группировок из России (в 2012-м Ребассо был похищен при выходе из своего офиса в Вене и убит – ред.). Любопытно, что теневую часть своей деятельности по отмыванию денег, а также незаконному обороту наркотиков и торговле оружием Рубен Варданян проводил на территории земель Азербайджана, разворовывая и вывозя природные ресурсы Карабаха. Делал он это на пару с миллиардером Нубаром Афояном - уроженцем Ливана, имеющим канадское и американское гражданство. Эта "сладкая парочка", которые известны на Ближнем Востоке как крупные торговцы оружием, не только активно участвовала в незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана армянскими семьями из Сирии и Ливана, но и, используя финансовую помощь международных донорских организаций, направляла ее на строительство и реставрацию церквей, школ и армянских памятников, а также на пропаганду пресловутого “геноцида армян” и дискредитацию внешней и внутренней политики Азербайджана и Турции.

Зачем Варданян нужен России? Варданян создал себе среди соотечественников имидж истинного армянского патриота, продвигающего интересы своей нации и старающегося во имя ее будущего. Но вот что говорится по этому поводу в редакционной статье "Радио Свободы" под заголовком “Химчистка “Тройка”: Рубен Варданян в новом обличии»: "Выступающий в роли филантропа российский миллиардер Рубен Варданян на самом деле злоупотребил благотворительностью. Под видом оказания помощи школам и культурным предприятиям в Карабахе он легализовал и присвоил миллионные средства. Он также получил немалую выгоду из проекта “Карабах”, что позволило Варданяну реализовать свои незаконные средства и вести подпольный бизнес. Его сегодняшний переезд в регион - это продолжение той самой программы". Пытаясь понять истинные причины, побудившие Рубена Варданяна отказаться от гражданства России и переехать на постоянное место жительства в Карабах, финансовые аналитики и эксперты выдвигают несколько версий, одна из которых – война в Украине и связанные с ней напрямую санкции против ведущих российских олигархов – явно превалирует. Судя по публикации журнала Forbes, только в шестой по счету пакет санкций Евросоюза включены свыше 80 русских олигархов. А ведь были еще пять предшествующих! Добавим к этому, что с начала войны уже больше десяти российских толстосумов скончались при более чем странных обстоятельствах, и согласимся с тем, что российское вторжение в Украину обернулось для российских олигархов настоящей катастрофой. Тем не менее объяснять внезапный отказ Варданяна от российского гражданства и его переезд в Карабах как попытку ускользнуть от западных санкций не только поверхностно, но и неверно. Прежде всего, потому что имя Рубена Варданяна не числится ни в одном из санкционных списков, что само по себе очень странно. Ведь российско-армянский олигарх обвиняется в таких тяжких грехах, как контрабанда оружия, незаконный оборот наркотиков, отмывание грязных денег, не говоря уже о близости к российской политической элите, что по нынешним временам равносильно серьезному преступлению.