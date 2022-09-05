Как-то Варданян пришел в Карабах за оружием и наркотиками горячая тема
Как уже сообщалось, миллиардер Рубен Варданян, гражданин России армянского происхождения, отказался от гражданства РФ и переехал на территорию Карабаха, находящуюся под временным контролем российских миротворцев.
В последние дни Варданян не скупился на откровения в соцсетях и общение с прессой, в которых, в частности, заявлял, что его решение переехать в Карабах было абсолютно самостоятельным и продиктовано стремлением “находиться рядом со своим народом, который задыхается от нищеты”. Варданян также несколько раз повторил, что все свои средства намерен потратить на улучшение социально-экономического положения карабахских соотечественников, для чего, собственно, он создал “Фонд развития и безопасности Арцаха”.
Тем не менее каждое из заявлений Рубена Варданяна от первого до последнего слова является ложью!
Чистые деньги грязными руками
Начнем с того, что переезд Рубена Варданяна в Карабах вообще не связан с причинами, которые публично озвучивает российский миллиардер. Вся его тридцатилетняя деятельность в качестве банкира и эксперта по финансам (Варданян окончил экономический факультет МГУ) доказывает, что его более чем миллиардный капитал был сколочен за счет криминальных оборотов средств, участия в отмывании грязных денег, а также незаконной торговли наркотиками и оружием.
Построив первый в России инвестиционный банк "Тройка Диалог" и получив немало российских наград и премий "за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам", Варданян параллельно создал разветвленную систему офшорных компаний, через которые тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.
За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Эксперты ОССRP (международный журналистский проект против коррупции и организованной преступности) в своем отчете, обнародованном в марте 2019 года, также коснулись деятельности армянского олигарха, проживающего в России, рассказав о совместной сети Варданяна с олигархами в Армении, которая участвовала в отмывании грязных денег в России.
Наркотики, оружие, Афоян
Через принадлежащий им инвестиционный банк был организован вывоз из России девяти миллиардов долларов. Схема, обозначенная в отчете ОССRP как “Химчистка “Тройка”, в которой Варданян представлен ключевой фигурой, подозревается в отмывании грязных денег, уклонении от налогов, а также сокрытии за рубежом имущества российских олигархов и политиков.
Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные варданяновской "Тройке" офшорные счета перечислили компании, фигурировавшие в "деле Магнитского" о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Heritage Capital (юрист Сергей Магнитский, который помог раскрыть это мошенничество, был впоследствии арестован и погиб в тюрьме - ред.).
Более 27 миллионов долларов пришли на счета "офшорной экосистемы" Варданяна от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта Шереметьево.
Австрийский юрист Эрих Ребассо, владелец одной из зарубежных компаний, через которые “Химчистка “Тройка” выводила российские деньги за рубеж, в 2008 году явился с повинной в отделение полиции в Вене, признавшись, что предоставлял услуги членам преступных группировок из России (в 2012-м Ребассо был похищен при выходе из своего офиса в Вене и убит – ред.).
Любопытно, что теневую часть своей деятельности по отмыванию денег, а также незаконному обороту наркотиков и торговле оружием Рубен Варданян проводил на территории земель Азербайджана, разворовывая и вывозя природные ресурсы Карабаха. Делал он это на пару с миллиардером Нубаром Афояном - уроженцем Ливана, имеющим канадское и американское гражданство.
Эта "сладкая парочка", которые известны на Ближнем Востоке как крупные торговцы оружием, не только активно участвовала в незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана армянскими семьями из Сирии и Ливана, но и, используя финансовую помощь международных донорских организаций, направляла ее на строительство и реставрацию церквей, школ и армянских памятников, а также на пропаганду пресловутого “геноцида армян” и дискредитацию внешней и внутренней политики Азербайджана и Турции.
Зачем Варданян нужен России?
Варданян создал себе среди соотечественников имидж истинного армянского патриота, продвигающего интересы своей нации и старающегося во имя ее будущего. Но вот что говорится по этому поводу в редакционной статье "Радио Свободы" под заголовком “Химчистка “Тройка”: Рубен Варданян в новом обличии»:
"Выступающий в роли филантропа российский миллиардер Рубен Варданян на самом деле злоупотребил благотворительностью. Под видом оказания помощи школам и культурным предприятиям в Карабахе он легализовал и присвоил миллионные средства. Он также получил немалую выгоду из проекта “Карабах”, что позволило Варданяну реализовать свои незаконные средства и вести подпольный бизнес. Его сегодняшний переезд в регион - это продолжение той самой программы".
Пытаясь понять истинные причины, побудившие Рубена Варданяна отказаться от гражданства России и переехать на постоянное место жительства в Карабах, финансовые аналитики и эксперты выдвигают несколько версий, одна из которых – война в Украине и связанные с ней напрямую санкции против ведущих российских олигархов – явно превалирует.
Судя по публикации журнала Forbes, только в шестой по счету пакет санкций Евросоюза включены свыше 80 русских олигархов. А ведь были еще пять предшествующих! Добавим к этому, что с начала войны уже больше десяти российских толстосумов скончались при более чем странных обстоятельствах, и согласимся с тем, что российское вторжение в Украину обернулось для российских олигархов настоящей катастрофой.
Тем не менее объяснять внезапный отказ Варданяна от российского гражданства и его переезд в Карабах как попытку ускользнуть от западных санкций не только поверхностно, но и неверно. Прежде всего, потому что имя Рубена Варданяна не числится ни в одном из санкционных списков, что само по себе очень странно. Ведь российско-армянский олигарх обвиняется в таких тяжких грехах, как контрабанда оружия, незаконный оборот наркотиков, отмывание грязных денег, не говоря уже о близости к российской политической элите, что по нынешним временам равносильно серьезному преступлению.
Частичное объяснение этого феномена можно получить в статье все того же “Радио Свобода”, авторы которого отмечают, что образование, полученное в Гарвардской бизнес-школе, а также курсы повышения квалификации на Западе создали Рубену Варданяну имидж финансиста прозападного типа, благодаря которому создатель "Химчистки "Тройка" не только наладил на Западе полезные связи, но и стал связующим звеном между финансовыми кругами США и Европы и российскими олигархами.
Именно поэтому аналитики расценивают трансфер Рубена Варданяна в Карабах как сугубо российский проект. А точнее, как служебную командировку, в процессе которой Варданян, позиционируя себя истинным армянским патриотом, который не может смириться со "страданиями соотечественников", получит возможность не только защитить личное состояние, но и спасти от санкций деньги и имущество своих давних клиентов и партнеров - российских олигархов.
И напоследок прочувствованный монолог Рубена Варданяна, в котором правдой является только первая фраза.
"Поймите, я не ангел, - заявил Варданян. - В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или стать конформистом. Так вот, я - конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому даже в 1990-е годы я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы "угрызения совести", тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться".