Израиль предупреждает Иран

Израиль оставляет за собой право на абсолютную свободу действий в отношении Ирана, чтобы не дать Тегерану получить доступ к ядерному оружию. Это было согласовано с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, пишет Iran International.

"Как мы договорились с президентом Байденом, у нас есть полная свобода делать все, что мы сочтем необходимым, чтобы пресечь возможность превращения Ирана в ядерную угрозу", - заявил израильский лидер.

"Если Иран продолжит испытывать нас, он узнает, что такое длинная рука Израиля и его способности. Мы продолжим действовать на всех фронтах против терроризма и против тех, кто пытается навредить нам", - добавил Яир Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль продолжает попытки оказать влияние на ход переговоров по Ядерной сделке между Тегераном и Вашингтоном. Правительство готово к любым сценариям.