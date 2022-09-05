В Баку продолжается забастовка курьеров

В Баку уже шестой день продолжается забастовка курьеров службы доставки еды Wolt. Как сообщает агентство Turan, у бастующих три основных требования.

По словам главы профсоюза доставщиков еды Афияддина Мамедова, тарифы на доставку должны быть повышены с 3 до 6 копеек за каждые 100 метров. Кроме того, при двух заказах, находящихся близко друг к другу, они должны оплачиваться как два отдельных заказа.

Бастующие также требуют, чтобы Wolt использовал более удобные навигаторы типа WAZE и Google maps.

«Пока эти требования не будут выполнены, забастовка будет продолжаться», - отметил Афияддин Мамедов.

По его словам, из двух тысяч курьеров компании в забастовке участвуют 1200.