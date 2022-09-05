Крупнейшее в Иране озеро Урмия находится под угрозой высыхания из-за климатических изменений в регионе, сообщает Al Arabiya.

"Если не будут полностью реализованы утвержденные планы по спасению озера, оно определенно высохнет и никакой надежды на его восстановление не будет", - приводит Al Arabiya слова представителя Министерства по делам окружающей среды Арезу Ашрафизаде.

Чиновник, в частности, указал на необходимость остановить строительство новых плотин на притоках, питающих озеро.

Озеро Урмия признано объектом международного значения в соответствии с Конвенцией ООН.