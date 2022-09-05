Германия: Евросоюз не снимет санкции с России в обмен на газ

Евросоюз не пойдет на поводу у «энергетического шантажа» России и не снимет с нее санкции. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишут российские СМИ.

«Теперь выступают против наших санкций вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа… Мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся», - рассказала министр иностранных дел. По ее мнению, Россия представляет угрозу для энергетической безопасности Германии, и устранить ее можно только через «полное освобождение от зависимости от ископаемой энергетики».

Анналена Бербок уверена, что Германия уже заплатила высокую цену за российский газ, потому что дешевое сырье сделало экономику страны зависимой и слабой.