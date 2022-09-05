Экс-президент Ирана рассказал о сорванной встрече с Трампом

Бывшие президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани должны были встретиться в кулуарах Генассамблеи ООН в 2019 году, однако встреча в последний момент была отменена. Израильские «Детали» пишут, что об этом Роухани рассказал в своей новой книге.

По словам Роухани, единственное условие, которое он выдвинул перед встречей, – не афишировать факт встречи до ее окончания. Однако Трамп настаивал на том, чтобы она освещалась в прессе, поэтому иранцы отказались от этой идеи.

Что касается Трампа, то бывший президент Ирана написал: «Мне было ясно, что Трамп был актером. Он не был нормальным человеком. В каждый момент он играл роль, и делал это умело. Я боялся, что если они объявят о встрече до того, как она состоится, игра будет испорчена. Мы сказали: сначала встреча, потом новости».