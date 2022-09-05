ЕС будет отказывать в визе «опасным» россиянам

Страны Евросоюза смогут отказать в выдаче виз россиянам, которые угрожают их безопасности. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Страны-члены могут отказать категории людей, которые угрожают безопасности, публичной политике или международным отношениям государства», - сказала она в Брюсселе.

При этом европейские страны продолжат выдавать визы отдельным категориям россиян - студентам, журналистам, диссидентам, членам семей граждан Евросоюза.

«Еврокомиссия также одобрит инструкцию, которая позволит выдавать визы членам семей граждан ЕС, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества», - сказала Ильва Юханссон. Остальные столкнутся с более продолжительными и дорогими процедурами получения виз в ЕС. Усложнится и получение многократных виз.