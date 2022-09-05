Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:12

Лиз Трасс избрана лидером консервативной партии и становится премьером Великобритании. Ранее она заявляла, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации. Все получилось в соответствии с полублатной песней, которая в нынешних условиях звучит примерно так: «Чуть-чуть Захарова плясала, недолго танцевал Сергей Лавров». В Кремле и в российском МИДе, в российской Госдуме и других коридорах власти радовались, что Борис Джонсон ушел с поста премьера.

«Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьера и министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держится за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать… Ну, ушел и ушел! Все говорили, что надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Джонсона», - заявлял глава российской дипломатии Сергей Лавров. «Пока, лохматый клоун! Британский премьер Борис Джонсон уходит в отставку. Якобы из-за друга-гомосексуалиста. Но всему виной — его русофобский курс, который вверг Британию в глубокий кризис. Для выхода из пике им пора прекратить гадить России и начать решать внутренние проблемы», - торжествовал Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», узнав об отставке Джонсона с поста премьера. Москва мечтала об отставке Джонсона – она ее дождалась. Но затем последовало то, от чего, как сказал классик, «розы на щеках российского начальства увяли и обратились в пепел». Премьером стала Лиз Трасс. Та самая, которая считает Россию «изгоем на мировой арене». Та самая, которая в ходе предвыборной кампании заявляла: «Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — восстановлены».

Трасс - еще больший ястреб по отношению к Кремлю, чем Джонсон. И это в очередной раз демонстрирует то, что надежды Кремля: «Нынешние европейские политики из-за нашего нефтегазового шантажа уйдут, и на их место придут более сговорчивые», оказались полностью провальными и призрачными. Не выдай Кремль «гениального» тезиса о том, что «политология – не наука», нашлись бы те, кто прямо сказал бы ему: «На место ушедших западных политиков придут те, по сравнению с которыми предыдущие будут казаться милашками». Что мы сейчас и наблюдаем. Даже вдоль и поперек раскритикованный Шольц в отношении Москвы ведет себя не в пример более жестко, чем его предшественница Ангела Меркель. И это общая тенденция на Западе, пусть российская пропаганда и говорит обратное – дескать, кто-то там колеблется, а кто-то и вовсе готов замиряться с Москвой.