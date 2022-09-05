Пришла та, кто хочет разрушить Россию горячая тема
Лиз Трасс избрана лидером консервативной партии и становится премьером Великобритании. Ранее она заявляла, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации.
Все получилось в соответствии с полублатной песней, которая в нынешних условиях звучит примерно так: «Чуть-чуть Захарова плясала, недолго танцевал Сергей Лавров». В Кремле и в российском МИДе, в российской Госдуме и других коридорах власти радовались, что Борис Джонсон ушел с поста премьера.
«Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьера и министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держится за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать… Ну, ушел и ушел! Все говорили, что надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Джонсона», - заявлял глава российской дипломатии Сергей Лавров.
«Пока, лохматый клоун! Британский премьер Борис Джонсон уходит в отставку. Якобы из-за друга-гомосексуалиста. Но всему виной — его русофобский курс, который вверг Британию в глубокий кризис. Для выхода из пике им пора прекратить гадить России и начать решать внутренние проблемы», - торжествовал Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», узнав об отставке Джонсона с поста премьера.
Москва мечтала об отставке Джонсона – она ее дождалась. Но затем последовало то, от чего, как сказал классик, «розы на щеках российского начальства увяли и обратились в пепел». Премьером стала Лиз Трасс. Та самая, которая считает Россию «изгоем на мировой арене». Та самая, которая в ходе предвыборной кампании заявляла: «Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — восстановлены».
Трасс - еще больший ястреб по отношению к Кремлю, чем Джонсон. И это в очередной раз демонстрирует то, что надежды Кремля: «Нынешние европейские политики из-за нашего нефтегазового шантажа уйдут, и на их место придут более сговорчивые», оказались полностью провальными и призрачными. Не выдай Кремль «гениального» тезиса о том, что «политология – не наука», нашлись бы те, кто прямо сказал бы ему: «На место ушедших западных политиков придут те, по сравнению с которыми предыдущие будут казаться милашками».
Что мы сейчас и наблюдаем. Даже вдоль и поперек раскритикованный Шольц в отношении Москвы ведет себя не в пример более жестко, чем его предшественница Ангела Меркель. И это общая тенденция на Западе, пусть российская пропаганда и говорит обратное – дескать, кто-то там колеблется, а кто-то и вовсе готов замиряться с Москвой.
Кремль хотел смены Джонсона – он ее и получил. Но в итоге к власти пришел более жесткий политик, который сделает все для поражения России. Агитируя за свое избрание, Трасс подчеркивала, что на посту премьера продолжит бескомпромиссно поддерживать Украину и противостоять России. А тем временем 4700 украинских военнослужащих уже прошли с начала июня обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. И это будет продолжаться до тех пор, пока Украина будет нуждаться в качественном пополнении для борьбы с Россией.
Так что кремлевским нужно быть поосторожнее в их желаниях. Иначе получается как-то неловко. Хотели смены Джонсона – получили Лиз Трасс, куда более ястребино настроенную, напористую, безапелляционную и агрессивную. Хотели отключить Европу от российских нефти и газа – получили падение нефтегазовых доходов. Еще в августе они составили 672 миллиарда рублей, тогда как еще в июле достигали 771 миллиарда.
Складывается впечатление, что Западу надоело слушать рассказы российских первых лиц, что России нужно слезть с нефтяной иглы, и он решил Москве помочь и ускорить процесс: «Вы обещаете - мы делаем!». И трудно даже представить себе, какое желание Кремля исполнится в следующий раз, и в какие формы это выльется.